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Дэвид Камерон посадил дерево во Львове, видео скриншот
Глава МИДа Британии посадил дерево во Львове (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194962-glava-mida-britanii-posadil-derevo-vo-lvove-video.htmlРакурс
Девід Камерон, голова МЗС Великої Британії, посадив дерево у Львові.
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Про це сьогодні, 3 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши відповідне відео.
Тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові, а отже поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами, — зазначив Садовий. — Робінію висадили одразу поруч біля дерева ще одного доброго друга України, професора Снайдера.