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Ракурс
Дэвид Камерон посадил дерево во Львове, видео скриншот

Глава МИДа Британии посадил дерево во Львове (ВИДЕО)

3 мая 2024, 13:41
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Девід Камерон, голова МЗС Великої Британії, посадив дерево у Львові.


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Про це сьогодні, 3 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши відповідне відео.

Тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові, а отже поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами, — зазначив Садовий. — Робінію висадили одразу поруч біля дерева ще одного доброго друга України, професора Снайдера.

Источник: Ракурс


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