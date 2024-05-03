Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Девід Камерон посадив дерево у Львові, скріншот відео

Очільник МЗС Британії посадив дерево у Львові (ВІДЕО)

3 тра 2024, 13:41
999

Девід Камерон, голова МЗС Великої Британії, посадив дерево у Львові.


.

Про це сьогодні, 3 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши відповідне відео.

Тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові, а отже поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами, — зазначив Садовий. — Робінію висадили одразу поруч біля дерева ще одного доброго друга України, професора Снайдера.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів