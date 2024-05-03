Девід Камерон, голова МЗС Великої Британії, посадив дерево у Львові.

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Про це сьогодні, 3 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши відповідне відео.

Тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові, а отже поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами, — зазначив Садовий. — Робінію висадили одразу поруч біля дерева ще одного доброго друга України, професора Снайдера.