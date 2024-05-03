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Девід Камерон посадив дерево у Львові, скріншот відео
Очільник МЗС Британії посадив дерево у Львові (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194962-ochilnyk-mzs-brytaniyi-posadyv-derevo-u-lvovi-video.htmlРакурс
Девід Камерон, голова МЗС Великої Британії, посадив дерево у Львові.
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Про це сьогодні, 3 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши відповідне відео.
Тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові, а отже поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами, — зазначив Садовий. — Робінію висадили одразу поруч біля дерева ще одного доброго друга України, професора Снайдера.