Україна та Британія ведуть переговори про партнерство на 100 років

Девід Кемерон, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n194961-ukrayina-ta-brytaniya-vedut-peregovory-pro-partnerstvo-na-100-rokiv.html

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

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Про це сьогодні, 3 травня, повідомило посольство Британії в Україні.

Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства — нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Кемерон в ході візиту до Києва віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама.

Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги, — наголосив він.

Також Камерон також підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, котрі включають:

20 млн фунтів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України;

16 млн фунтів для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.