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Ракурс
З України намагалися вивезти скрипку 1713 року, фото: ДПСУ

Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України (ФОТО)

3 тра 2024, 12:39
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На українсько-польському кордоні виявили скрипку Страдіварі 1713 року виробництва.


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Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки «Antonius Stradivarius» 1713 року виробництва, — вказано в повідомленні. — Музичний інструмент оглядова група знайшла у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі.

Скрипку вилучили та передали на експертизу.

Антоніо Страдіварі — італійський майстер струнних інструментів, який жив у другій половині XVII — початку XVIII століть. Його інструменти вирізняються особливою чистотою звучання й неабияк поціновуються знавцями.

З України намагалися вивезти скрипку 1713 року, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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