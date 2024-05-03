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С Украины пытались вывезти скрипку 1713 года, фото: ГПСУ
Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n194960-skripku-stradivari-pytalis-vyvezti-iz-ukrainy-foto.htmlРакурс
На українсько-польському кордоні виявили скрипку Страдіварі 1713 року виробництва.
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Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки «Antonius Stradivarius» 1713 року виробництва, — вказано в повідомленні. — Музичний інструмент оглядова група знайшла у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі.
Скрипку вилучили та передали на експертизу.
Антоніо Страдіварі — італійський майстер струнних інструментів, який жив у другій половині XVII — початку XVIII століть. Його інструменти вирізняються особливою чистотою звучання й неабияк поціновуються знавцями.