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Последствия российских обстрелов Сумской области, фото: Национальная полиция

Рашисты за сутки обстреляли 28 населенных пунктов Сумщины (ФОТО)

3 мая 2024, 11:52
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Російські загарбники впродовж минулої доби обстріляли 28 населених пунктів Сумської області.


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Загалом нараховано 271 удар. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок атак пошкоджено:

  • 11 приватних домоволодінь;
  • приміщення лікарні;
  • два автомобілі;
  • господарчу споруду;
  • нежитловий будинок.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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