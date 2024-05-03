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Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Національна поліція
Рашисти за добу обстріляли 28 населених пунктів Сумщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194959-rashysty-za-dobu-obstrilyaly-28-naselenyh-punktiv-sumschyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж минулої доби обстріляли 28 населених пунктів Сумської області.
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Загалом нараховано 271 удар. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.
Внаслідок атак пошкоджено:
- 11 приватних домоволодінь;
- приміщення лікарні;
- два автомобілі;
- господарчу споруду;
- нежитловий будинок.
За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).