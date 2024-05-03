Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n194959-rashysty-za-dobu-obstrilyaly-28-naselenyh-punktiv-sumschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж минулої доби обстріляли 28 населених пунктів Сумської області.

.

Загалом нараховано 271 удар. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок атак пошкоджено:

11 приватних домоволодінь;

приміщення лікарні;

два автомобілі;

господарчу споруду;

нежитловий будинок.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).