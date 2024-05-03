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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Національна поліція

Рашисти за добу обстріляли 28 населених пунктів Сумщини (ФОТО)

3 тра 2024, 11:52
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Російські загарбники впродовж минулої доби обстріляли 28 населених пунктів Сумської області.


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Загалом нараховано 271 удар. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок атак пошкоджено:

  • 11 приватних домоволодінь;
  • приміщення лікарні;
  • два автомобілі;
  • господарчу споруду;
  • нежитловий будинок.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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