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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський призначив Тюріна головою Хмельницької ОВА

3 тра 2024, 11:31
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Володимир Зеленський, президент України, призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА.


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Відповідний указ № 268/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити ТЮРІНА Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації, — вказано в тексті указу.

У березні 2023 року Зеленський звільнив Сергія Гамалія з посади глави Хмельницької ОВА. Після звільнення Гамалія Тюрін виконував обов’язки очільника ОВА.

Джерело: Ракурс


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