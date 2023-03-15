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Ракурс
Зеленський звільнив голів трьох ОВА. Фото: ОПУ

Зеленський підписав укази про звільнення голів трьох ОВА

15 бер 2023, 17:47
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Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення голів трьох ОВА.





Глава держави у середу, 15 березня, підписав укази про звільнення голів трьох обласних військових адміністрацій — Сергія Гайдая (Луганська ОВА), Максима Марченка (Одеська ОВА) та Сергія Гамалія (Хмельницька ОВА). Відповідні укази вже опубліковані на сайті Офісу президента.

Накази про звільнення голів трьох ОВА. Скріншот з сайту ОПУ

Як відомо, Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА з 25 жовтня 2019 року. Деякі ЗМІ писали, що його можуть призначити на посаду посла України в Казахстані.

Максим Марченко був призначений очільником Одеської обласної військової адміністрації 1 березня 2022 року. Причини його відставки наразі невідомі.

Сергій Гамалій був керівником Хмельницької ОВА з 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка — голову Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха — Запорізької, Олексія Кулебу — Київської, Дмитра Живицького — Сумської та Ярослава Янушевича — Запорізької.

Джерело: Ракурс


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