Звільнення голів ОВА і заступника керівника ОП, призначення Наглядової ради «Нафтогазу» — кадрова революція влади

https://racurs.ua/ua/n179204-zvilnennya-goliv-ova-tymoshenka-zastupnyka-genprokurora-ta-pryznachennya-naglyadovoyi-rady.html

Ракурс

Звільнення п’ятьох голів ОВА і заступника керівника ОП та призначення Наглядової ради «Нафтогазу» — головні кадрові зміни 24 січня.

Отож, уранці з посади заступника керівника ОП звільнився Кирило Тимошенко. У своїй заяві він зазначив, що звільняється «за власним бажанням». Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенко Причина його відставки невідома, раніше Тимошенко критикували за те, що він їздить позашляховиком, який передали Україні для гуманітарних місій.

На тлі скандалу з закупівлею продуктів для тилових частин ЗСУ у відставку подав заступник міністра оборони Шаповалов: як заявили в Міноборони, «щоб не створювати загрози для забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень». Глава Міноборони України Олексій Рєзніков прийняв відставку свого заступника.

Звільнили п’ятьох голів ОВА: Резніченка — голову Дніпропетровської ОВА, Старуха — Запорізької, Кулебу — Київської, Живицького — Сумської, Янушевича — Запорізької. Валентин Резніченко восени 2022 року опинився у скандалі із фінансуванням ремонту доріг. Тоді виявилося, що фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА Резніченка освоїла 1,5 млрд грн лише за 2022 рік.

У відставку також подали заступники очільника Мінрегіону Лукеря та Негода. Раніше Кабмін звільнив заступника керівника Мінрегіону Лозинського після затримання на отриманні хабаря. Також уряд звільнив заступника міністра соцполітики Музиченка та призначив Олексія Соболєва заступником міністра економіки.

З посади заступника генпрокурора звільнили Олексія Симоненка. В офісі генпрокурора уточнили, що він звільнився за власним бажанням. Голова відомства Андрій Костін прийняв його відставку. Симоненко звільнився після того, як журналісти повідомили, що наприкінці 2022 року він їздив у відпустку до Іспанії на «Мерседесі» бізнесмена зі Львова.

Уряд призначив Наглядову раду «Нафтогазу». На посади затвердили шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні за підсумками 334 дня війни, що 23 та 24 січня відбудуться кадрові перестановки, які стосуватимуться «управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі».

Раніше у січні за своїм бажанням з ОП звільнився один з позаштатних радників Андрія Єрмака Олексій Арестович.