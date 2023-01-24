В Україні виявили новий підвид Omicron - він дуже стійкий до імунної відповіді людини

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В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, або «Кракен».

У прес-службі МОЗ 24 січня повдіомили, що випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти.

Однак, якщо порівнювати з попередніми штамами, «Кракен» найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Вперше «Кракен» виявили в жовтні 2022-го року в США. Наразі він посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або ж 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування в країні.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, новий штам вже виявили у 29 країнах світу.