Олександр Павлюк, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n194957-u-rosiyan-ie-plan-zahoplennya-harkova-ta-sum-pavluk.html

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Росіяни дійсно мають план захоплення та окупації Харкова та Сум.

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Про це в інтерв’ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк з посиланням на дані розвідки, повідомляє «Суспільне».

Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні, — наголосив він.

За словами Павлюка, рф планує захопити не лише Донецьку та Луганську області, а й Запорізьку, проте українські війська робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати ці плани — для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, бо російські війська мають перевагу в артилерії десять до одного.

Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе, — зазначив він. — Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців.

Павлюк також висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової підтримки від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не лише притупити та повернути російські напади протягом літа, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

Першочергово нам потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних і ракетних ударів. І, звичайно, для нас дуже важлива далекобійна артилерія, — наголосив він. — Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою.

Джерело: «Суспільне»