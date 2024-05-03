СБУ затримала у Харкові «собачника», який під час прогулянок шпигував за позиціями ЗСУ

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СБУ затримала у Харкові «собачника», який під час прогулянок шпигував за позиціями ЗСУ.

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В’ячеслав Зайцев — ідейний шанувальник кремлівського режиму. За вказівкою рашистів зрадник готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Зокрема, по системах ППО, які захищають регіон. Під виглядом прогулянок із собакою він намагався виявити бази радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Однак СБУ зірвала плани — викрила та затримала шпигуна, а також убезпечила підрозділи ЗСУ, які обороняють Харківщину. Наразі зрадник під вартою, йому світить вісім років тюрми.

Від початку розвідувальної активності фігуранта кожен його крок документували співробітники СБУ. Також спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ, які обороняють Харківщину.

На завершальному етапі спецоперації фігуранта було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об'єктів українських військ.

У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару рф.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим.

Про це він неодноразово писав у російських Телеграм-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Подальша комунікація з агресором відбувалась за допомогою анонімного чату у месенджері.

Також він «втемну» вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.