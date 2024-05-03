Під час нападу у Тбілісі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194955-u-gruziyi-titushky-napaly-na-mitynguvalnykiv-video.html

Ракурс

У Грузії на учасників акцій протесту проти закону про «іноагентів», котра відбувається у Тбілісі, напали молодики спортивної статури, ймовірно «тітушки».

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Про це повідомляє грузинське видання SOVA.

Інцидент стався в районі проспекту Цариці Тамар, де вчора, 2 травня, зібралися тисячі маніфестантів.

Постраждалим надали медичну допомогу.

За словами одного з мітингувальників, нападники пересувалися кількома автомобілями і з’явилися раптово.

Ми йшли, співали пісні, вони зупинили (машину — ред.), вийшли, напали на когось, стали бити людей. Я спробував їм допомогти, вони кинули мене на землю, — розповів він.

Ймовірно, нападники — спортсмени-борці, повідомляється що їх були 10−15 осіб.

В результаті нападу кілька людей отримали серйозні травми, у них вибиті зуби і ймовірно струс мозку. Декого доставили до лікарні.

У Грузії же понад два тижні тривають багатотисячні протестні акції проти закону про «іноагентів», котрий просуває проросійська влада країни. 1 травня парламент країни ухвалив цей законопроект у другому читанні.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування в остаточному третьому читанні відбудеться «через два тижні». Хоча президент країни Саломе Зурабішвілі запевнила, що накладе на закон вето, у партії влади є достатньо голосів для його подолання.

Джерело: SOVA