Рашисти увійшли на американську військову базу в Нігері, фото: Store norske leksikon

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Російські військові увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені американські війська.

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Йдеться про авіабазу 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хаманіув Ніамеї у столиці країни. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника щі сфери оборони США.

Зазначається, що ця подія сталася після рішення нігерської хунти, котра захопила владу внаслідок перевороту минулого року, вислати американські сили. Загалом США мають вивести з країни, котра до перевороту була ключовим партнером Вашингтона у боротьбі з місцевими повстанцями, майже тисячу своїх військовослужбовців.

За словами джерела агентства, російські сили не змішувалися з американськими військами на цій базі, а використовували окремий ангар. Втім, він ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, як військове та дипломатичне суперництво між державами стає дедалі гострішим через війну в Україні.

(Ситуація) не є чудовою, але в короткостроковій перспективі можна керувати, — наголосив співрозмовник агентства.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував цю ситуацію під час нещодавньої прес-конференції.

Росіяни знаходяться в окремому комплексі і не мають доступу до американських сил або доступу до нашого обладнання, — заявив він. — Я завжди зосереджений на безпеці та захисті наших військ… Але зараз я не бачу тут серйозної проблеми з точки зору захисту наших сил.

США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, у результаті яких до влади прийшли групи, які прагнули дистанціюватися від західних урядів — окрім майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад, тоді як Франція вивела військових з Малі та Буркіна-Фасо.

У той же час росія прагне зміцнити відносини з африканськими державами, намагаючись подати себе як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Джерело: Reuters