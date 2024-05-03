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Ракурс
Російські окупанти проводять мобілізацію жителів ТОТ України, фото: ShareAmerica

Рашисти вигадали нову підставу для мобілізації жителів ТОТ Луганщини — ОВА

3 тра 2024, 09:33
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Російські загарбники продовжують проводити мобілізацію жителів тимчасово окупованої Луганщини.


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Про це сьогодні, 3 травня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

На в’їзді до Рубіжного і по усьому місту в чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік, — вказано в повідомленні. — Також загарбники знайшли додаткову причину для мобілізації — вручають повістки тим, в кого відсутня строкова служба.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що російські загарбники розпочинають призов на строкову службу молоді із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Джерело: Ракурс


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