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Російські окупанти проводять мобілізацію жителів ТОТ України, фото: ShareAmerica
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Російські загарбники продовжують проводити мобілізацію жителів тимчасово окупованої Луганщини.
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Про це сьогодні, 3 травня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
На в’їзді до Рубіжного і по усьому місту в чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік, — вказано в повідомленні. — Також загарбники знайшли додаткову причину для мобілізації — вручають повістки тим, в кого відсутня строкова служба.
Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що російські загарбники розпочинають призов на строкову службу молоді із тимчасово окупованих територій Запорізької області.