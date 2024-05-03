Російські загарбники продовжують проводити мобілізацію жителів тимчасово окупованої Луганщини.

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Про це сьогодні, 3 травня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

На в’їзді до Рубіжного і по усьому місту в чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік, — вказано в повідомленні. — Також загарбники знайшли додаткову причину для мобілізації — вручають повістки тим, в кого відсутня строкова служба.