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Ракурс
Окупанти почали призивати молодь на строкову службу, фото: «РБК»

Рашисти розпочали призов молоді на строкову службу на ТОТ Запоріжжя — ОВА

25 кві 2024, 16:34
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Російські загарбники розпочинають призов на строкову службу молоді із тимчасово окупованих територій Запорізької області.


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Про це сьогодні, 25 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наприкінці березня диктатор путін підписав указ про призов на строкову службу громадян ерефії. Виключень для нових окупованих територій в указі немає, — наголосив він. — В середині квітня гауляйтер балицький створив призовні комісії на ТОТ. Про свої гучні заяви, що мешканців тот не призиватимуть на службу, щонайменше 5 років, тепер мовчить.

Федоров наголошує, що залучення жителів окупованих територій до служби в армії країни-окупанта — це порушення міжнародного законодавства.

Джерело: Ракурс


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