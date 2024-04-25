Оккупанты начали призывать молодежь на срочную службу, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n194716-rashisty-nachali-prizyv-molodeji-na-srochnuu-slujbu-na-vot-zaporojya-ova.html

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Російські загарбники розпочинають призов на строкову службу молоді із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

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Про це сьогодні, 25 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наприкінці березня диктатор путін підписав указ про призов на строкову службу громадян ерефії. Виключень для нових окупованих територій в указі немає, — наголосив він. — В середині квітня гауляйтер балицький створив призовні комісії на ТОТ. Про свої гучні заяви, що мешканців тот не призиватимуть на службу, щонайменше 5 років, тепер мовчить.

Федоров наголошує, що залучення жителів окупованих територій до служби в армії країни-окупанта — це порушення міжнародного законодавства.