Європарламент відмовився визнавати путіна легітимним президентом рф

Російський диктатор володимир путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n194715-ievroparlament-vidmovyvsya-vyznavaty-putina-legitymnym-prezydentom-rf.html

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Європарламент визнав вибори, які пройшли в рф, нелегітимними і недемократичними, а також закликав покарати організаторів голосування на окупованих територіях України і звести до мінімуму відносини з володимиром путіним.

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Про це йдеться у резолюції «Про недемократичні президентські вибори в Росії та їхнє нелегітимне поширення на окуповані території», яку сьогодні, 25 квітня, ухвалив Європарламент, повідомляє DW.

За резолюцію проголосували 493 депутати, 11 виступили проти, 18 — утрималися.

Зазначається, що ця резолюція закликає ЄС запровадити санкції проти осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих рф територіях України, а саме:

у Криму;

окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Парламентарі наголосили, що проведення виборів на цих територіях є грубим порушенням суверенітету України та міжнародного права, висловивши жаль у зв’язку з тим, що «людей примушували голосувати в присутності озброєних російських солдатів».

Крім того, Європарламент також закликав країни-члени ЄС і міжнародне співтовариство не визнавати результати президентських виборів у рф легітимними.

Вони проводилися на незаконно окупованих територіях України і навіть усередині Росії не були ані вільними, ані справедливими, не відповідали елементарним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності, — наголошується у резолюції.

Також Євродепутати вважають, що слід обмежити спілкування з путіним темами:

відновлення миру в регіоні;

гуманітарними та правозахисними цілями, такими як обмін військовополоненими, повернення депортованих дітей до України та переговори про звільнення політв’язнів.

У зв’язку з цим парламентарії також засуджують рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «піти наперекір ЄС і привітати путіна з його фіктивним переобранням».

Джерело: DW