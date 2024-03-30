Нову хвилю «мобілізації» розпочали окупанти на Луганщині. Фото:

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Ракурс

Нова хвиля примусової «мобілізації» розпочалася на окупованих територіях Луганської області.

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Весняному фейковому «призову» підлягають чоловіки 1994−2006 років народження. Загарбники розшукують навіть юнаків, яким у цьому році вже виповнилося 18 років. Цих людей вони знайдуть швидко, бо особисті дані молоді вони збирали упродовж двох років окупації. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

За його словами, так зване Міністерство внутрішніх справ фейкової Луганської народної республіки отримало наказ вживати усі необхідні заходи для встановлення місцеперебування громадян, які ігнорують військкомати. Примусову компанію проводитимуть упродовж квітня-липня. Відповідний указ видала окупаційна адміністрація.

Нагадаємо, ще в лютому окупанти посилили незаконну мобілізацію на Луганщині. Зокрема, в тимчасово окупованих Сорокиному, Довжанську, Хрустальному, Ровеньках та Антрациті Луганської області почастішали випадки затримання чоловіків на блокпостах або при отриманні російського паспорта.