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Ракурс
Российские оккупанты проводят мобилизацию жителей ТОТ Украины, фото: ShareAmerica

Рашисты придумали новое основание для мобилизации жителей ТОТ Луганщины — ОВА

3 мая 2024, 09:33
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Російські загарбники продовжують проводити мобілізацію жителів тимчасово окупованої Луганщини.


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Про це сьогодні, 3 травня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

На в’їзді до Рубіжного і по усьому місту в чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік, — вказано в повідомленні. — Також загарбники знайшли додаткову причину для мобілізації — вручають повістки тим, в кого відсутня строкова служба.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що російські загарбники розпочинають призов на строкову службу молоді із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Источник: Ракурс


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