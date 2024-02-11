Оккупанты усилили принудительную мобилизацию на ВОТ Луганщины

Рашисты усиливают принудительную мобилизацию на ВОТ, фото: «FREEДОМ»

https://racurs.ua/n192277-okkupanty-usilili-prinuditelnuu-mobilizaciu-na-vot-luganschiny.html

Ракурс

У тимчасово окупованих Сорокиному, Довжанську, Хрустальному, Ровеньках та Антрациті Луганської області почастішали випадки затримання чоловіків на блокпостах або при отриманні паспорту рф.

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Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Так би мовити, «відпрацювання» розпочали з півдня регіону, — наголошують в ОВА. — Запевняють, ніби «заходи безпеки» посилені у зв’язку зі збільшенням дезертирів. Примусова мобілізація під прикриттям.

Крім того, за інформацією ОВА, в окупаційній адміністрації Луганщини заявили, що місцева молодь не готова працювати в органах влади через «недостатній рівень знання законодавства рф», а точніше повну відсутність таких знань.