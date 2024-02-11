Оккупанты усилили принудительную мобилизацию на ВОТ Луганщины

Оккупанты усилили принудительную мобилизацию на ВОТ Луганщиныhttps://racurs.ua/n192277-okkupanty-usilili-prinuditelnuu-mobilizaciu-na-vot-luganschiny.htmlРакурс
У тимчасово окупованих Сорокиному, Довжанську, Хрустальному, Ровеньках та Антрациті Луганської області почастішали випадки затримання чоловіків на блокпостах або при отриманні паспорту рф.
Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Так би мовити, «відпрацювання» розпочали з півдня регіону, — наголошують в ОВА. — Запевняють, ніби «заходи безпеки» посилені у зв’язку зі збільшенням дезертирів. Примусова мобілізація під прикриттям.
Крім того, за інформацією ОВА, в окупаційній адміністрації Луганщини заявили, що місцева молодь не готова працювати в органах влади через «недостатній рівень знання законодавства рф», а точніше повну відсутність таких знань.
Звинуватили в цьому викладачів місцевих вузів, які, починаючи із 2014 року, пристосовували юнаків та дівчат до нікому не зрозумілих і не потрібних законів так званої «лнр». Не перебудували вони освітню програму й після псевдореферендуму, — зазначають в ОВА.