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Российские захватчики все больше конфликтуют между собой, фото: «Дзен»

В российской армии растет количество расстрелов командирами подчиненных — ЦНС

11 фев 2024, 14:17
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Серед особового складу російських загарбників зростає невдоволення командирами.


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Так, в межах західного військового округу зс рф спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.

Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих, — вказано в повідомленні

При цьому зазначається, що вказані випадки відбувались на підґрунті взаємної неприязні, або у зв’язку із тим, що військовослужбовці знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, наголошують у ЦНС.

Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп’яніння розстріляв стрій підлеглих, — розповіли у ЦНС.

Источник: Ракурс


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