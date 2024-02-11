Российские захватчики все больше конфликтуют между собой, фото: «Дзен»

https://racurs.ua/n192276-v-rossiyskoy-armii-rastet-kolichestvo-rasstrelov-komandirami-podchinennyh-cns.html

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Серед особового складу російських загарбників зростає невдоволення командирами.

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Так, в межах західного військового округу зс рф спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.

Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих, — вказано в повідомленні

При цьому зазначається, що вказані випадки відбувались на підґрунті взаємної неприязні, або у зв’язку із тим, що військовослужбовці знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, наголошують у ЦНС.