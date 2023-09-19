Українські військові за допомогою дрона зафільмували процес «виховання» особового складу російських загарбників.

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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 вересня, опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На відео показано, як російський офіцер знущається над своїми підлеглими, зокрема б'є їх палицею.

Удари палицями, а ще тумаки, різки, потиличники та інші знущання — все російською, все скріпками. Здавайтесь, у нас так не роблять навіть із військовополоненими, — наголосив Бутусов.