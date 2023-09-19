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Ракурс
Момент побиття російських солдатів палицею, скріншот відео

Дрон зафільмував, як російський офіцер б'є палицею солдатів на передовій (ВІДЕО)

19 вер 2023, 22:25
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Українські військові за допомогою дрона зафільмували процес «виховання» особового складу російських загарбників.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 вересня, опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На відео показано, як російський офіцер знущається над своїми підлеглими, зокрема б'є їх палицею.

Удари палицями, а ще тумаки, різки, потиличники та інші знущання — все російською, все скріпками. Здавайтесь, у нас так не роблять навіть із військовополоненими, — наголосив Бутусов.

Джерело: Ракурс


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