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Наслідки російського ракетного удару, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти вдарили ракетами «Іскандер» та Х-35 по селищу на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187427-rashysty-vdaryly-raketamy-iskander-ta-h-35-po-selyschu-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 19 березня, близько 15.00 здійснили ракетну атаку по селищу Петропавлівка Волноваського району Донецької області.
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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що, за попередніми даними, росіяни застосували такі ракети:
- три ракети «Іскандер»;
- одну ракету «Х-35».
Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян:
- родина у складі 58-річних чоловіка і дружина та 30-річного сина — на момент атаки сім’я перебувала у власному будинку;
- сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.
Крім того, було пошкоджено:
- шість приватних будинків;
- гаражі;
- господарську споруду;
- ангар.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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