Последствия российского ракетного удара, фото: Донецкая областная прокуратура

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 19 березня, близько 15.00 здійснили ракетну атаку по селищу Петропавлівка Волноваського району Донецької області.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що, за попередніми даними, росіяни застосували такі ракети:

три ракети «Іскандер»;

одну ракету «Х-35».

Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян:

родина у складі 58-річних чоловіка і дружина та 30-річного сина — на момент атаки сім’я перебувала у власному будинку;

сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Крім того, було пошкоджено:

шість приватних будинків;

гаражі;

господарську споруду;

ангар.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).