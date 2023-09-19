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Последствия российского ракетного удара, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты ударили ракетами «Искандер» и Х-35 по поселку на Донетчине (ФОТО)

19 сен 2023, 21:58
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Рашисти сьогодні, 19 березня, близько 15.00 здійснили ракетну атаку по селищу Петропавлівка Волноваського району Донецької області.


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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що, за попередніми даними, росіяни застосували такі ракети:

  • три ракети «Іскандер»;
  • одну ракету «Х-35».

Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян:

  • родина у складі 58-річних чоловіка і дружина та 30-річного сина — на момент атаки сім’я перебувала у власному будинку;
  • сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Крім того, було пошкоджено:

  • шість приватних будинків;
  • гаражі;
  • господарську споруду;
  • ангар.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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