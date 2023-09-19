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Последствия российского ракетного удара, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты ударили ракетами «Искандер» и Х-35 по поселку на Донетчине (ФОТО)https://racurs.ua/n187427-rashisty-udarili-raketami-iskander-i-h-35-po-poselku-na-donetchine-foto.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 19 березня, близько 15.00 здійснили ракетну атаку по селищу Петропавлівка Волноваського району Донецької області.
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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що, за попередніми даними, росіяни застосували такі ракети:
- три ракети «Іскандер»;
- одну ракету «Х-35».
Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян:
- родина у складі 58-річних чоловіка і дружина та 30-річного сина — на момент атаки сім’я перебувала у власному будинку;
- сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.
Крім того, було пошкоджено:
- шість приватних будинків;
- гаражі;
- господарську споруду;
- ангар.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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