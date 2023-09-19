В мире упали цены на пшеницу, фото:

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У світі впали ціни на пшеницю після того, як перше за останні два місяці судно із зерном вийшло з українських в результаті прориву морської блокади.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляє агентство Bloomberg.

Судно Resilient Africa вийшло з Чорноморська з 3 тис. тоннами пшениці і прямує до Босфору. Також у порту перебуває ще одне судно, завантажене пшеницею для Єгипту. Обидва судна прибули 16 вересня.

Зазначається, що поки ще зарано говорити про те, чи зможуть зусилля Києва з відновлення роботи коридору суттєво збільшити експорт — ринок очікує на реакцію Москви, котра заявила, що розглядатиме будь-які судна, що прямують до українських портів, як такі, що потенційно перевозять зброю.

Тим не менш, можливість поновлення експорту через порти, які були частиною «зернової угоди», вже вплинули на ціни на зерно, наголошує видання.

Джерело: Bloomberg