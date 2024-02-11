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Ракурс
Рашисти посилюють примусову мобілізацію на ТОТ, фото: «FREEДОМ»

Окупанти посилили примусову мобілізацію на ТОТ Луганщини

11 лют 2024, 14:30
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У тимчасово окупованих Сорокиному, Довжанську, Хрустальному, Ровеньках та Антрациті Луганської області почастішали випадки затримання чоловіків на блокпостах або при отриманні паспорту рф.


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Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Так би мовити, «відпрацювання» розпочали з півдня регіону, — наголошують в ОВА. — Запевняють, ніби «заходи безпеки» посилені у зв’язку зі збільшенням дезертирів. Примусова мобілізація під прикриттям.

Крім того, за інформацією ОВА, в окупаційній адміністрації Луганщини заявили, що місцева молодь не готова працювати в органах влади через «недостатній рівень знання законодавства рф», а точніше повну відсутність таких знань.

Звинуватили в цьому викладачів місцевих вузів, які, починаючи із 2014 року, пристосовували юнаків та дівчат до нікому не зрозумілих і не потрібних законів так званої «лнр». Не перебудували вони освітню програму й після псевдореферендуму, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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