В Черном море в настоящее время нет военных кораблей врага, фото: Wkimedia Commons

https://racurs.ua/n194952-rossiyskie-voennye-korabli-v-chernom-more-otsutstvuut-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 3 травня, відсутні ворожі військові кораблі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — два судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — п’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.