Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Черном море в настоящее время нет военных кораблей врага, фото: Wkimedia Commons

Российские военные корабли в Черном море отсутствуют — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

3 мая 2024, 08:56
999

У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 3 травня, відсутні ворожі військові кораблі.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — два судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — п’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров