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У Чорному морі наразі немає військових кораблів ворога, фото: Wkimedia Commons
Російські військові кораблі у Чорному морі відсутні — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194952-rosiyski-viyskovi-korabli-u-chornomu-mori-vidsutni-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 3 травня, відсутні ворожі військові кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — два судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — п’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.