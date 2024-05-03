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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

3 мая 2024, 11:31
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Володимир Зеленський, президент України, призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА.


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Відповідний указ № 268/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити ТЮРІНА Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації, — вказано в тексті указу.

У березні 2023 року Зеленський звільнив Сергія Гамалія з посади глави Хмельницької ОВА. Після звільнення Гамалія Тюрін виконував обов’язки очільника ОВА.

Источник: Ракурс


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