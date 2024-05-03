Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВАhttps://racurs.ua/n194958-zelenskiy-naznachil-turina-glavoy-hmelnickoy-ova.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА.
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Відповідний указ № 268/2024 опублікований на сайті Офісу президента.
Призначити ТЮРІНА Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації, — вказано в тексті указу.
У березні 2023 року Зеленський звільнив Сергія Гамалія з посади глави Хмельницької ОВА. Після звільнення Гамалія Тюрін виконував обов’язки очільника ОВА.