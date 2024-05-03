Пожар на фабрике в Берлине. Фото: Press photo Olaf Wagner

https://racurs.ua/n194968-zavod-orujeynoy-kompanii-diehl-zagorelsya-v-berline-foto.html

Ракурс

Металургійний завод Diehl Metal спалахнув у Берліні у п’ятницю, 3 травня.

.

Чотири поверхи будівлі повністю вигоріли. Частина стін підприємства обвалилася. Пожежники працюють лише з вилиці, бо зайти у палаючу будівлю зараз неможливо. Про це заявив речник пожежної служби Берліна Адріан Вентцель, передає видання BZ Berlin.

Тим часом німецьку столицю накрила хмара токсичного диму, бо на заводі використовували сірчану кислоту та діоксид міді. Існує ризик утворення ціаністого водню, який підніметься в повітря разом з димом. Мешканців Берліна закликають закрити двері та вікна й не виходити на вулицю.

Як відомо, серед продукції, яку виготовляє підприємство Diehl Metal, — системи ППО, керовані ракети та боєприпаси.

Нагадаємо, 1 травня дрони атакували Рязанський НПЗ, на заводі виникла велика пожежа. Це третій за потужністю серед російських НПЗ може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Джерело: BZ Berlin