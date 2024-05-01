Невідомі дрони підпалили Рязанський НПЗ

https://racurs.ua/ua/n194886-nevidomi-drony-pidpalyly-ryazanskyy-npz-video.html

Ракурс

Знову пригоряє у російських нафтопереробних заводів. Цієї ночі «невідомі дрони» атакували Рязанський НПЗ. На опублікованих росіянами кадрах видно, що на заводі розпочалася пожежа.

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Атака відбулася приблизно о 3.00. Декілька БПЛА атакували Рязанський НПЗ, який знаходиться у 460 км від кордону з Україною.

Це третій за потужністю серед російських НПЗ може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Мешканці міста чули характерний гул, а потім два вибухи, після яких на території НПЗ виникла пожежа. Міноборони рф, як завжди, стверджує, що всі БПЛА були збиті.

Вночі засоби ППО знищили і перехопили 6 українських БПЛА літакового типу: 3 над територією Воронезької області, один над територією Рязанської області, один над територією Бєлгородської області та один над територією Курської області.

Відео свідчить про інше: