Російська армія завдала удару по Одесі, Труханов попередив людей про "сакральні дні" рф

https://racurs.ua/ua/n194885-rosiyska-armiya-udaryla-po-odesi-ie-zagybli-truhanov-poperedyv-ludey-pro-sakralni-dni-rf.html

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Цієї ночі ворог атакував Одесу балістикою: є вбиті та поранені

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Внаслідок атаки загинуло три3 людини, ще троє — поранені. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформує начальник ОВА Олег Кіпер.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Крім того, він порадив одеситам не ігнорувати тривоги. оскільки в росіян розпочалися так звані «сакральні дні» — травневі свята, під час яких ворог може ще більше бомбардувати Україну.

Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця, — написав мер у Телеграм.

Він опублікував відео, на якому видно пошкоджені житлові будинки в одному із районів міста зі старою забудовою. Про те, який саме об'єкт зазнав удару, мер не пише.