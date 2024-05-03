Ракурсhttps://racurs.ua/
Разрушение в Харькове. Фото: Офис генпрокурора, Олег Синегубов
Последствия бомбардировки частного сектора в Харькове показали на фотоhttps://racurs.ua/n194970-posledstviya-bombardirovki-chastnogo-sektora-v-harkove-pokazali-na-foto.htmlРакурс
Холодногірський район Харкова зазнав бомбардувань з боку російської авіації.
.
У п’ятницю, 3 травня близько 14:00 збройні сили рф атакували Харків з авіації.
Було влучання по приватному житловому сектору, виникла пожежа. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 82-річної жінки. Також постраждали ще двоє мирних мешканців: у 66-річного чоловіка уламкове поранення, у 81-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.
Сьогоднішнє бомбардування пошкодило 12 житлових будинків, три оселі були повністю зруйновані. Часткових пошкоджено учбовий заклад, цивільне підприємство, цивільні автомобілі та трамвай.
Слідчі з’ясували, що ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН — це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас калібру 30 см.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 3 травня російські загарбники завдали авіаударів по Холодногірському району Харкова. Попередньо відомо, що ворог бив керованими авіабомбами.