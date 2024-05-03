Разрушение в Харькове. Фото: Офис генпрокурора, Олег Синегубов

https://racurs.ua/n194970-posledstviya-bombardirovki-chastnogo-sektora-v-harkove-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Холодногірський район Харкова зазнав бомбардувань з боку російської авіації.

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У п’ятницю, 3 травня близько 14:00 збройні сили рф атакували Харків з авіації.

Було влучання по приватному житловому сектору, виникла пожежа. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 82-річної жінки. Також постраждали ще двоє мирних мешканців: у 66-річного чоловіка уламкове поранення, у 81-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Сьогоднішнє бомбардування пошкодило 12 житлових будинків, три оселі були повністю зруйновані. Часткових пошкоджено учбовий заклад, цивільне підприємство, цивільні автомобілі та трамвай.

Слідчі з’ясували, що ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН — це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас калібру 30 см.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 3 травня російські загарбники завдали авіаударів по Холодногірському району Харкова. Попередньо відомо, що ворог бив керованими авіабомбами.