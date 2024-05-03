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Три человека погибли на Донетчине в результате обстрелов. Фото:

Российский «Ураган» ударил по Донецкой области — три человека погибли

3 мая 2024, 16:50
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Російські загарбники продовжують стирати населені пункти Донеччини з лиця землі.


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У місті Курахове 3 травня внаслідок удару загинули двоє осіб. Поранення дістали 33-річна жінка та 48-річний чоловік. Ворог бив з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Про це Офіс генерального прокурора та Донецька обласна прокуратура повідомили у Telegram.

А в Часовому Ярі російський FPV-дрон вбив 55-річного цивільного. Ще двоє громадян віком 46 й 53 років були поранені.

З артилерії окупанти атакували Нетайлове, там поранено 71-річного пенсіонера. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 3 травня російські загарбники завдали авіаударів по Холодногірському району Харкова. Попередньо відомо, що ворог бив керованими авіабомбами. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

Источник: Ракурс


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