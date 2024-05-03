НБУ запретил ломбардам принимать в залог дроны и тепловизоры. Фото:

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НБУ заборонив банкам і небанківським фінансовим установам брати як заставу у фізичних осіб товари, які можуть бути використані у військових цілях

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Зокрема йдеться про безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Заборона була впроваджена на виконання рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський. Про це 3 травня повідомила прес-служба Національного банку України.

Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами), — зазначили в банку.

Нагадаємо, в Бюро економічної безпеки заявляли, що проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино «Космолот».

Член комітету ВРУ з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов заявляв, що українці щодня витрачають в онлайн-казино майже 400 млн грн.

А 28 квітня в Україні заблокували понад 2 тис. 500 сайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії. Правоохоронці розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.