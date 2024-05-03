МИД Франции озвучил безумные потери россии в войне против Украины. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія втратила з 24 лютого 2022 року вже півмільйона військових.

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У ході повномасштабної війни в Україні були вбито та поранено 500 тис. російських солдатів та офіцерів. «Вантажем 200» стали 150 тис. окупантів. Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив виданню «Новая газета Европа».

Воєнний провал росії вже є. За нашими оцінками, військові втрати рф становлять 500 тис. осіб, з яких 150 тис. — вбито. І все це навіщо? Якщо коротко — нізащо, — зазначив він.

Очільник французького МЗС наголосив у контексті підтримки України, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність та рішучість стільки, скільки потрібно.

Велика Британія 28 квітня заявляла, що країна-агресор втратила у війні близько 450 тис. військових убитими та пораненими. Це без урахування приватних військових компаній.

Генеральний штаб ЗСУ 3 травня повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 472 тис. 140 солдатів, офіцерів та найманців.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 травня, українські Сили оборони знищили 1 тис. 270 російських солдатів та офіцерів, спалили 22 танки, 58 артилерійських систем та 42 одиниці автомобільної техніки.

Джерело: «Новая газета Европа»