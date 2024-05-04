В Непале суд ограничил количество восхождений на Эверест

Гора Эверест, фото: Picryl

https://racurs.ua/n194992-v-nepale-sud-ogranichil-kolichestvo-voshojdeniy-na-everest.html

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Верховний суд Непалу — країни, де розташовані вісім із десяти найбільших вершин світу — напередодні початку весняного сезону наказав уряду обмежити кількість дозволів для альпіністів, котрі планують відповідні експедиції.

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Також суд передбачив заходи з утилізації відходів і збереження гірського середовища. Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що відповідне судове рішення було ухвалене ще наприкінці квітня. Повного тексту рішення ще немає, а його короткий виклад було опубліковано лише цього тижня.

Таким чином суд відреагував на занепокоєння громадськості щодо гір Непалу та його довкілля.

У рішенні йдеться про те, що потенціал гір «повинен поважатися» і має бути визначена відповідна максимальна кількість дозволів на сходження.

Наразі Непал видає дозволи на сходження на Еверест — найвищу вершину світу з висотою 8 тис. 850 м над рівнем моря — усім, хто подає заявку і готовий заплатити 11 тис. доларів США. В результаті:

минулого року країна видала 478 дозволів на Еверест, що є рекордним показником;

цього року Непал видав дозволи на сходження на свої гори 945 альпіністам, в тому числі 403 на Еверест;

у 2019 році величезний людський затор на Евересті змусив команди альпіністів годинами чекати на вершині при мінусовій температурі, ризикуючи отримати виснажений рівень кисню, що може призвести до хвороб і виснаження. Щонайменше чотири з 11 смертей на вершині того року сталися через переповненість.

Рішення суду також передбачає обмеження на використання вертольотів лише для екстрених рятувальних робіт — останніми роками гелікоптери часто використовувалися для перевезення альпіністських команд до базових таборів і через небезпечну місцевість.

У Непальській альпіністській асоціації зазначають, що наразі незрозуміло, як це рішення суду вплине на галузь. Зокрема, поки ще не відомо, на якій основі будуть встановлені ліміти і як вони будуть розподілені між експедиційними операторами.

Джерело: France 24