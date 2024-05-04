Десяток оккупантов погибли в Мариуполе после «убийственного» перекуса. Фото:

https://racurs.ua/n194999-desyatok-okkupantov-pogibli-v-mariupole-posle-ubiystvennogo-perekusa.html

Ракурс

Десяток російських військових були ліквідовані в тимчасово окупованому Маріуполі.

.

Загинули загарбники напередодні Великодня після того, як пригостилися смаколиками. Харчі були отруєними, всі окупанти після вживання їжі перетворилися на «вантаж 200». Про це партизанський рух «Атеш» 4 травня повідомив у Telegram.

У Маріуполі загинули 10 військових рф у зв’язку з переданими «загадковими» пасочками, ковбасками та сальцем. Смак був не те що б чудовим, а «вбивчо» смачним. Великдень все ближче і ближче, а передач ще вистачає, — зазначили партизани.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські партизани отруїли російських солдатів. В одному з місцевих кафе загарбники замовили їжу та алкоголь, а в ці харчі партизани додали щурячу отруту. Після «частування» у лавах окупантів є жертви.