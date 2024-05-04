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Ракурс
Десяток окупантів загинули в Маріуполі після «вбивчого» перекусу. Фото:

Десяток окупантів загинули в Маріуполі після «вбивчого» перекусу

4 тра 2024, 16:50
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Десяток російських військових були ліквідовані в тимчасово окупованому Маріуполі.


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Загинули загарбники напередодні Великодня після того, як пригостилися смаколиками. Харчі були отруєними, всі окупанти після вживання їжі перетворилися на «вантаж 200». Про це партизанський рух «Атеш» 4 травня повідомив у Telegram.

У Маріуполі загинули 10 військових рф у зв’язку з переданими «загадковими» пасочками, ковбасками та сальцем. Смак був не те що б чудовим, а «вбивчо» смачним. Великдень все ближче і ближче, а передач ще вистачає, — зазначили партизани.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські партизани отруїли російських солдатів. В одному з місцевих кафе загарбники замовили їжу та алкоголь, а в ці харчі партизани додали щурячу отруту. Після «частування» у лавах окупантів є жертви.

Джерело: Ракурс


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