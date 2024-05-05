В Германии избит депутат Европарламента, Шольц заявил об угрозе правого экстремизма

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та лідери Європейського союзу засудили напади на політиків у Німеччині.

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У Дрездені 4 травня жорстоко побили депутата Європейського парламенту Маттіаса Екке, він перебуває в лікарні з серйозними травмами.

Як повідомила поліція, на 41-річного Екке, депутата від Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН), напала група з чотирьох осіб. Його почали бити в момент, коли він розклеював плакати в Дрездені, столиці східної землі Саксонія. У СДПН повідомили, що йому буде потрібна операція.

За даними поліції, незадовго до цього, мабуть, ті самі люди напали на 28-річного активіста Партії зелених, який також розклеював плакати, хоча його травми не були такими серйозними.

Подібні події загрожують демократії, — заявив Шольц на з’їзді європейських соціалістів у Берліні.

Про того, хто саме напав на членів СДПН та Партії зелених, поки не повідомляється.

Однак побиття відбулися на тлі загального зростання насильства в Німеччині, в якому часто звинувачують крайніх правих. При цьому метою нападів часто є ліві політики.

Внутрішнє розвідувальне управління ФРН BfV заявляє, що вкрай правий екстремізм є найбільшою загрозою демократії в Німеччині.

Прем'єр-міністр Саксонії, консерватор Міхаель Кречмер заявив, що така агресія і спроби залякування нагадують про найпохмурішу епоху німецької історії, маючи на увазі роки правління нацистів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, колишній німецький міністр-консерватор, і глава Європейського парламенту Роберта Метсола засудили напад на Екке. «Винні мають бути притягнуті до відповідальності, — заявила фон дер Ляйєн у соцмережі X.

СДПН звинуватила в нападі на Екке прихильників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Їхні прихильники тепер повністю розчаровані і, очевидно, сприймають нас, демократів, як чесну гру, — йдеться в заяві.

Саксонія є одним із політичних оплотів AfD.

За даними міністерства внутрішніх справ Саксонії, за перший тиждень європейської виборчої кампанії до поліції було повідомлено про 51 політично мотивований злочин проти передвиборчих плакатів.

Загалом з початку року у зв’язку з виборами в Саксонії зареєстровано 112 політично вмотивованих злочинів, 30 з яких — проти чиновників або обраних посадових осіб.

Історія питання

Окрім виборів до Європарламенту, у деяких землях Німеччини в 2024 році відбудуться ще й місцеві вибори. Вибори в Бундестаг заплановані на осінь 2025 року, але у 2024 році у Німеччині відбудуться вибори в Європарламент та у трьох східнонімецьких землях — Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії.

Результати матимуть вплив на загальну політичну ситуацію в країні, адже партії урядової коаліції (соціал-демократів, зелених та лібералів) зараз підтримує лише третина виборців. Грудневе опитування infratest-dimap показало, що лише 17% виборців задоволені урядом Олафа Шольца.

На тлі зростання вартості життя, скорочення ВВП на 0,3% у 2023 році, протестів фермерів та страйку залізничників, загалом песимістичних настроїв населення, відбувається зростання популярності радикальних політичних партій, насамперед ультраправої «Альтернативи для Німеччини».