В Бундесвере произошла утечка данных о тайных видеосовещаниях

https://racurs.ua/n195015-v-bundesvere-proizoshla-utechka-dannyh-o-taynyh-videosoveschaniyah.html

Ракурс

Дані про тисячі онлайн-нарад Бундесверу протягом місяців були у відкритому доступі в інтернеті через проблеми з системою відеоконференцій Webex.

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Як пише видання Die Zeit, тільки їм вдалося знайти дані про 6 тис. відеоконференцій, серед яких: розклад дзвінків, дані про їхню тривалість, теми нарад, а також ім’я організаторів, але не запис самих розмов. Деякі з цих нарад класифікувалися як секретні.

Бундесвер припинив користуватися платформою Webex тільки після того, як до них звернулися журналісти за коментарем щодо ймовірного витоку даних.

Нагадаємо, що на початку березня росіянам вдалося перехопити розмову офіцерів Бундесверу у тому ж Webex. Тоді німецькі військові обговорювали можливість застосування крилатих ракет Taurus для ударів по Кримському мосту.

Прокуратура Німеччини розпочала розслідування у зв’язку з витоком розмови офіцерів Бундесверу, які обговорювали питання щодо постачання озброєнь Україні, зокрема можливість відправлення ракет Taurus.