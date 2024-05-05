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Последствия российского ракетного удара по Славянской ТЭС, фото: «Суспільне»
Рашисты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС (ФОТО)https://racurs.ua/n195034-rashisty-udarili-pyatu-raketami-po-slavyanskoy-tes-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 травня, у першій половині дня завдали удару п’ятьма ракетами по території Слов’янської ТЕС.
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Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на заступника начальника миколаївської МВА Володимира Проскуніна.
Сьогодні 5 травня о 10.35 розпочався обстріл Слов’янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції, — зазначив він.
За словами Проскуніна, рашисти вдарили чотирма касетними ракетами з РСЗВ «Смерч» та однією фугасною.
Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
Джерело: «Суспільне»