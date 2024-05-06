Морские дроны потопили катер рф в бухте Черноморского

https://racurs.ua/n195044-morskie-drony-potopili-kater-rf-v-buhte-chernomorskogo.html

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Уранці 6 травня Міноборони рф після довгої перерви повідомило про спробу атаки українських морських безпілотників на військові катери у бухті Чорноморського.

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ГУР уразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму, повідомив співрозмовник УП в ГУР.

За даними джерела УП, в ніч на 6 травня в районі бухти Вузька (район Чорноморське) внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників

Водночас, в Міноборони рф традиційно повідомили, що знищило «до п’яти морських безпілотників ЗСУ», а «втрат і постраждалих немає".

Тим часом на вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів. Перші дві баржі були притоплені там із 5 до 10 квітня, повідомляє моніторингова група пабліка «Кримський вітер» з посиланням на супутникові зйомки.

Таким чином Чорноморський флот рф намагається захистити кораблі, які досі залишаються у Севастополі.

Раніше рф перевела на військово-морську базу в Новоросійськ всі носії крилатих ракет «Калібр» та інші значущі кораблі Чорноморського флоту. Проте раніше українські морські дрони діставали і туди.