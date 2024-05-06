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Ракурс
Полуторатонный российский ФАБ уничтожил целую улицу в селе на Харьковщине

Полуторатонный российский ФАБ уничтожил целую улицу в селе на Харьковщине (ФОТО)

6 мая 2024, 12:30
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Російські нацисти знищили цілу вулицю у селі на Харківщині одним ФАБом.


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Про це написав керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Йдеться про населений пункт Моначинівка у Куп’янському районі, в який терористи поцілили вчора.

По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю — фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.

В цьому прикордонному селі в Куп’янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, — зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару.

Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі, — розповів Болвінов.

Источник: Ракурс


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