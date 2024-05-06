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Ракурс
Румынские пограничники обнаружили тело еще одного человека на берегу Тисы

Румынские пограничники нашли еще одного мужчину-утопленника в Тисе (ФОТО)

6 мая 2024, 12:42
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Румунські прикордонники виявили тіло ще однієї людини на березі Тиси.


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Як повідомили у ДПСУ, загиблий — чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді.

Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не знайдено.

Це вже 25-й летальний випадок на річковий ділянці кордону під час його незаконного перетину. Прикордонники закликають громадян не ризикувати своїм життям і здоровʼям.

Вкотре закликаємо громадян уникати подібних ризиків й не нехтувати своїм життям і здоров’ям!, — закликали у ДПСУ.

28 квітня тіла двох чоловіків прикордонники знайшли в Тисі під час патрулювання українсько-румунського кордону. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок.

Источник: Ракурс


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