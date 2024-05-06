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Ракурс
Александр Сырский (справа), фото: Главнокомандующий ВСУ

Рашисты сосредоточили главный удар на Покровском и Кураховском направлениях — Сырский

6 мая 2024, 16:31
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Основні ударні сили російських військ зосереджені на Покровському та Курахівському напрямках.


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Про це сьогодні, 6 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, — наголосив Сирський.

За словами, ворог, маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, щоденно атакує позиції українських військ.

Наша задача в цих умовах — утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів, — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що, у звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на цих напрямках.

Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА, — зазначив він. — Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат.

Олександр Сирський (праворуч), фото: Головнокомандувач ЗСУ

Источник: Ракурс


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