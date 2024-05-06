Оккупанты активизировали кампанию по вербовке детей в роснацгвардию

На ВОТ активизировалась кампания по вербовке детей в российские силовые структуры, фото: «Парламентская газета»

https://racurs.ua/n195063-okkupanty-aktivizirovali-kampaniu-po-verbovke-detey-v-rosnacgvardiu.html

Ракурс

Окупаційні адміністрації кремля та тимчасово окупованих територій України активізували так званий відбір серед випускників місцевих шкіл для подальшого навчання у російських вищих військових та міліцейських закладах освіти.

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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, учням одинадцятих класів пропонується навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи «пермський воєнний інститут войск національной гвардії рф», — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що така активна кампанія свідчить про брак кадрів в органах та структурах «головного управління федеральної служби військ національної гвардії рф» по днр, лнр, тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях.

За даними українського підпілля на цих територіях сьогодні укомплектованість цієї «структури» складає максимум 20%. Тому окупанти роблять велику ставку саме на випускниках, з котрих в майбутньому «зліплять» собі посібників, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що відомо також про випадки, коли поліцаї на тимчасово окупованих територіях України агітували дітей із інтернатів у майбутньому вступати у профільні освітні заклади мвд або навіть без спеціальної освіти йти служити у окупаційних адміністраціях поліцаями відразу після закінчення школи.